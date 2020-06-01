Мнение: Очередная война или провокация?

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА «Новости».По его словам, украинские силовики подтягивают к линии соприкосновения не просто отдельные единицы, а различное вооружение, которое предназначено для наступательных, боевых действий.Согласитесь, уважаемые читатели, новости достаточно тревожные. Потому, как «весеннее обострение» из-за «эпидемии коронавируса» в Незалежной, вероятнее всего, было перенесено на начало лета этого года. Как всегда, всё начинается с интенсивных обстрелов, а заканчивается полномасштабной военной провокацией «войнов света» против мирных жителей Донбасса.Итак, читаем внимательно какого типа и сколько военной техники Минобороны Украины передислоцировало в район противоборствующих сторон.Доставка техники происходит по железнодорожных узлам. Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на украинских железнодорожных станциях свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков. (Полагаю, что на самом деле войск на Донбасс Украина перебрасывает значительно больше).Как видно, украинские генералы (или кто за ними стоит) делают упор на огневую мощь артиллерии и ракетным систем, а не массированные атаки танковых подразделений и мотопехоты.Полагаю, что Генштабу ВСУ поставлена задача «отвоевать» несколько «серых зон», предварительно превратить их в безжизненную пустыню.Создать на их месте укрепленные районы, а затем ждать атак «путинских бурятских танковых дивизий», что бы Европе, наконец, было ясно, кто агрессор и с кем воюет Украина.Становится ясно, что требования украинских националистов (а точнее нацистов) наконец-то было услышано. Поскольку военные поражения «доблестной украинской» армии под Иловайском и Дебальцево забыты, то, с подсказки друзей Украины, вероятнее всего, решено провести быструю «маленькую победоносную войну» на Донбассе.Данное военное обострение, а затем и реальное боестолкновение становиться возможным, потому как при полном попустительстве Германии и Франции, Украина, окончательно и бесповоротно «похоронила» международные договорённости Минск-2.Вице-премьер Алексей Резников считает, что Украина, прежде всего, должна работать с психологией украинцев, оставшихся на временно подконтрольных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма.Нужно отметить, что наряду с планированием и подготовкой этой военной провокации, в информационном пространстве прослеживается тенденция «расчеловечивания» бойцов ВС ЛДНР. «Героические» войны ВСУ не обстреливают мирное население, а воюют с «оккупантами» и с пророссийскими сепаратистами.Однако, СМИ Украины продолжают считать жителей республик «жертвами российской военной агрессии». Следовательно, с мирными жителями нужно работать на морально-психологическом уровне, дабы они, в будущем не сопротивлялись возвращения Донбасса обратно в Украину.Понятно, что это всё только планы по «возвращению Донбасса» в нынешнюю Украину с её марионеткой президентом, вооруженными ультра националистами, бандеровской идеологией. Ведь на самом деле, предполагаются этнические чистки и геноцид жителей Востока Украины.Гражданская война продолжается, видимо, без прямого участия России эта война не закончиться никогда.Эдуард Целинский