Изготовитель аксессуаров из вторсырья Михаил Малов: "Идеи и творчество могут дать вторую жизнь чему угодно" (ФОТО)

О проекте по изготовлению оригинальных значков из крышек от бутылок ЛИЦ рассказывает его основатель, луганчанин Михаил Малов.НЕОБЫЧНО И СО ВКУСОММы создали проект MalOwl и изготавливаем оригинальные значки своими руками из обычных крышек от бутылок. Идея делать значки пришла не сразу.Я учусь на художественном отделении Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Вся моя деятельность в той или иной степени связана с творчеством. Поначалу я рисовал портреты на заказ, потом подумал, что это уже устарело. Затем рисовал индивидуальные эскизы татуировок. Все это время я хотел придумать что-то оригинальное, чего еще не так много или вообще нет хотя бы у нас в Республике. Задумал изготавливать аксессуары. Потихоньку пришел к оптимальному варианту – значки.Такие аксессуары произвели настоящий бум в Европе и США в 1970-90-е годы среди молодежи, а у нас на какое-то время они исчезли с прилавков и почти из всех интернет-магазинов. Сегодня же люди все чаще ищут, где купить значки с крутыми дизайнами или просто эксклюзивные аксессуары.Наши значки не похожи на все остальные. Да, они имеют круглую форму, но ведь сам факт, что они из крышек – вот что необычно!КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬМы начали изготавливать значки в феврале 2020 года. Сначала мы сделали небольшой тираж, хотели проверить, как себя поведет публика, будут ли продажи. Создали и усиленно вели группу в социальной сети "Вконтакте", завели страницу в Инстаграм.И тут мы получили первый заказ на 150 значков. Это было коммерческое сотрудничество с сетью магазинов аксессуаров для смартфонов. Параллельно продавали значки сами. Наши значки быстро разобрали, сейчас мы продолжаем сотрудничать с этим магазином. На данный момент мы изготовили больше 1000 значков.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯТочно не могу сказать кто наша целевая аудитория на данный момент. Планировали делать значки с героями мультфильмов для детей, но так получилось, что значками интересуются люди всех возрастов. В основном наши покупатели – это студенты и школьники.Кому могут быть полезны наши значки: мастерам индустрии красоты – мы создадим индивидуальный логотип и сделаем с ним значок; блогерам; тем, кто следит за модой, ведь наши значки всегда в тренде; тем, кто ищет идеальный и оригинальный подарок на день рождения или другие праздники; тем, кто хочет выделиться и внести в свой образ изюминку.РАБОТЕАМ ВНИМАТЕЛЬНО И КАЧЕСТВЕННОКоманда у нас состоит из двух человек – это я и моя девушка. Мы сами разрабатываем макеты, создаем дизайн, делаем упаковки, обрабатываем "заготовки", обрабатываем заказы, организуем доставку.Процесс изготовления значков не очень сложный, скорее, кропотливый. Работаем очень внимательно и качественно. Сначала обрабатываем крышки, затем красим в нужный цвет, присоединяем булавку, наносим изображение, покрываем лаком – так получается эксклюзивный аксессуар.В первый раз, когда мы сделали маленькую партию для пробы, она показалась нам идеальной. Взглянув сейчас на эти значки, понимаю, что это не так. Сейчас мы улучшили технологию покраски, а также улучшили качество изображений. Теперь наши значки еще ярче и лучше тех, которые были раньше.На изготовление значков идет не так уж много времени, учитывая, что мы делаем всю работу своими руками. Не могу сказать, что мы автоматизировали этот процесс, но мы добились того, что с момента заказа мы можем сделать значки максимум за три часа, если это не больше 10 штук, поэтому у нас в группах в соцсетях всегда есть пометка, что все значки всегда в наличии.ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙТематика наших значков самая разная: пушистые котики, персонажи известных мультфильмов, милые единороги, фламинго и так далее. Есть коллекции с принтами знаменитых музыкальных групп и исполнителей. Также мы изготовили в этом году заначки в честь 75-летия Великой Победы. Недавно мы выпустили коллекции значков с картинами известных художников.Мы постоянно обновляем коллекции, чтобы нашей аудитории не было скучно, у нас миллион идей! И, конечно, большинство людей хотят значки со своими индивидуальными изображениями, а мы всегда готовы воплотить их идеи.ТОЛЬКО ВПЕРЕДМы не останавливаемся на достигнутом, всегда идем вперед. В будущем планируем развиваться и делать как можно больше оригинальных и эксклюзивных вещей, аксессуаров. Что именно это будет, пока не скажу – секрет. Мы всегда открыты к сотрудничеству и коллаборациям.ВДОХНУТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬЕсли есть возможность переработать уже отслуживший по своему первоначальному назначению материал во что-то новое и полезное, то почему бы этого не сделать? Конечно, при наличии свежих идей и творческих способностей можно чему угодно дать вторую жизнь!07 июня — Луганск