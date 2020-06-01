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В США бойцы нацгвардии станцевали В«МакаренуВ» с протестующими

Sergey Сегодня, 12:1528Новости
В США бойцы нацгвардии станцевали В«МакаренуВ» с протестующими

В американской Атланте бойцы национальной гвардии выразили свою солидарность с митингующими, исполнив с ними «Макарену» перед началом комендантского часа.
После смерти афроамериканца Джорджа Флойда и начавшихся вслед за этим погромам солдаты нацгвардии в США во многих городах встают на колени перед протестующими в знак солидарности. Генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил такое поведение силовиков приказами начальства.

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