Ахеджакнутые по-полной....
Свершилось то, чего не было с момента, когда в Южно-Африканской Республике белый расизм сменился расизмом чёрным: чернокожие поставили белых на колени, и для кого-то это вполне станет откровением.
Массовое "покаяние" можно представлять себе как апофеоз истерии безмозглых кукол (управляемых счастливыми кукловодами), и, в какой-то мере, так оно и есть, ибо толерантность и расизм в США - цветут и пахнут, при этом, никто не хочет признавать, что сами негры являются частью этой проблемы (но об этом там так просто нельзя говорить, иначе окажешься расистом, ага!).
Говорить - значит копать проблему глубже, значит открыто заявить меньшинству (пока еще меньшинству!), что для созидания и благополучия им нужен Белый Господин, без которого их свободные и дикие родственники доедают в Африке последние причиндалы (без соли). Сказать такое живущим поколениями на велферы людям, которые и так мнят себя угнетенными?
Да, когда-то они были угнетены, и потому неистово каются представители расы белой, правда, рыдания губернаторов (на похоронах какого-то наркомана) и сенаторов не должны вас вводить в заблуждение, равно как и массовые покаяния на улицах городов Америки (и не только!).
Большинство ныне кающихся на улицах США - жертвы неолиберализма и толерантности, которых ставят перед фактом: даже если ты ничего не сделал неграм (и прочим цветным-радужным), ты все равно должен покаяться.
Иначе - ты расист!
Такова демократия, в своей самой абсурдной форме, абсурдной еще более того, что все нынешние "покаяния" - следствие целенаправленной расовой политики США по замещению белого населения цветными орками.
Так вот, вопрос в том, какова конечная цель (ибо даже преклонение одного колена - это вассальная присяга средних веков)?
Думаю, что в общей "ахеджакнутости" следует выделять именно следствие политики общей терпимости, на которой построены США и Западная Европа, и простое лицемерие, имеющее под собой мотивы очень далекие от истинного покаяния.
Эту "тему" уже жестко "оседлали" демократы, которые на волне всеобщей шизофрении, рискнули продолжить политику теряющей свои позиции демократической глобализации, рискнули и испугались сами, отсюда и конгрессмены-демократы на коленях, и Байден, одобряющий погромы.
После
прихода к власти (а значит - избежания тюремных сроков для некоторых "товарищей" из ДП), вся бесноватая гопота и прочие деклассированно-полунищие элементы (то есть, основная массовка погромов и демонстраций) будут благополучно загнаны "под шконку", а проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в США, демократы решать не будут - ни по системе образования, ни по каким-то другим социальным проблемам.
Демократы делают все, чтобы купировать протесты (которые уже сами пошли на спад), что с учётом развития политтехнологий манипулирования массами в капиталистическом мире, будет попыткой вполне успешной, и именно поэтому, массовая "ахеджакнутость" ныне поставлена на поток.
Логика проста: больше народа на коленях - больше "пара" уйдет в "свисток" до следующего раза, больше политических очков будет заработано накануне выборов, и дальше будет отложено условное Завтра, в котором очередной белый коп придушит очередного чернокожего наркомана.
То, что тот самый, "следующий раз", то самое "Завтра", будут приходить все чаще и чаще, никого не волнует, как не волнует и то, что однажды "выпустить пар" через всеобщее покаяние уже не получится и придется платить, и платить не обещаниями подачек.
Ну, а пока есть возможность разыграть спектакль под названием "Покаяние", придушив гордость и забыв вещи, которые были во все времена основополагающими: Покаяние - штука индивидуальная, Покаяние — это изменение человека, и если этого изменения не произошло, любая, даже самая публичная Исповедь останется до известной степени формальностью, после которой очень легко возгордится и тут же впасть в те же самые грехи, застарелые и глубоко укоренившиеся.
Поэтому, "Не верю!" (с).....
Александр Тирес
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