Ахеджакнутые по-полной....

Свершилось то, чего не было с момента, когда в Южно-Африканской Республике белый расизм сменился расизмом чёрным: чернокожие поставили белых на колени, и для кого-то это вполне станет откровением.Массовое "покаяние" можно представлять себе как апофеоз истерии безмозглых кукол (управляемых счастливыми кукловодами), и, в какой-то мере, так оно и есть, ибо толерантность и расизм в США - цветут и пахнут, при этом, никто не хочет признавать, что сами негры являются частью этой проблемы (но об этом там так просто нельзя говорить, иначе окажешься расистом, ага!).Говорить - значит копать проблему глубже, значит открыто заявить меньшинству (пока еще меньшинству!), что для созидания и благополучия им нужен Белый Господин, без которого их свободные и дикие родственники доедают в Африке последние причиндалы (без соли). Сказать такое живущим поколениями на велферы людям, которые и так мнят себя угнетенными?Да, когда-то они были угнетены, и потому неистово каются представители расы белой, правда, рыдания губернаторов (на похоронах какого-то наркомана) и сенаторов не должны вас вводить в заблуждение, равно как и массовые покаяния на улицах городов Америки (и не только!).Большинство ныне кающихся на улицах США - жертвы неолиберализма и толерантности, которых ставят перед фактом: даже если ты ничего не сделал неграм (и прочим цветным-радужным), ты все равно должен покаяться.Иначе - ты расист!Такова демократия, в своей самой абсурдной форме, абсурдной еще более того, что все нынешние "покаяния" - следствие целенаправленной расовой политики США по замещению белого населения цветными орками.Так вот, вопрос в том, какова конечная цель (ибо даже преклонение одного колена - это вассальная присяга средних веков)?Думаю, что в общей "ахеджакнутости" следует выделять именно следствие политики общей терпимости, на которой построены США и Западная Европа, и простое лицемерие, имеющее под собой мотивы очень далекие от истинного покаяния.Эту "тему" уже жестко "оседлали" демократы, которые на волне всеобщей шизофрении, рискнули продолжить политику теряющей свои позиции демократической глобализации, рискнули и испугались сами, отсюда и конгрессмены-демократы на коленях, и Байден, одобряющий погромы.Послеприхода к власти (а значит - избежания тюремных сроков для некоторых "товарищей" из ДП), вся бесноватая гопота и прочие деклассированно-полунищие элементы (то есть, основная массовка погромов и демонстраций) будут благополучно загнаны "под шконку", а проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в США, демократы решать не будут - ни по системе образования, ни по каким-то другим социальным проблемам.Демократы делают все, чтобы купировать протесты (которые уже сами пошли на спад), что с учётом развития политтехнологий манипулирования массами в капиталистическом мире, будет попыткой вполне успешной, и именно поэтому, массовая "ахеджакнутость" ныне поставлена на поток.Логика проста: больше народа на коленях - больше "пара" уйдет в "свисток" до следующего раза, больше политических очков будет заработано накануне выборов, и дальше будет отложено условное Завтра, в котором очередной белый коп придушит очередного чернокожего наркомана.То, что тот самый, "следующий раз", то самое "Завтра", будут приходить все чаще и чаще, никого не волнует, как не волнует и то, что однажды "выпустить пар" через всеобщее покаяние уже не получится и придется платить, и платить не обещаниями подачек.Ну, а пока есть возможность разыграть спектакль под названием "Покаяние", придушив гордость и забыв вещи, которые были во все времена основополагающими: Покаяние - штука индивидуальная, Покаяние — это изменение человека, и если этого изменения не произошло, любая, даже самая публичная Исповедь останется до известной степени формальностью, после которой очень легко возгордится и тут же впасть в те же самые грехи, застарелые и глубоко укоренившиеся.Поэтому, "Не верю!" (с).....Александр Тирес