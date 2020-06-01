Эксперт Копейкин спрогнозировал курс рубля в условиях мирового кризиса

Российские активы продолжают укрепляться на фоне мировой рецессии. Об основных тенденциях на финансовом рынке и дальнейшем поведении рубля журналистам рассказал аналитик компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.ФБА «Экономика сегодня»Пандемия коронавирусной инфекции вызвала рост показателей на рынке рискованных активов, к которым традиционно относятся валюты развивающихся стран. Рубль сегодня очень силен, однако укрепление его позиций может столкнуться с новыми факторами, рассказал "Российской газете" Копейкин. Свою роль сыграют восстановительные процессы, проявляющиеся после снятия ограничительных мер в других странах.Открытие границ и восстановление торговых отношений увеличат спрос на иностранные валюты, что окажет влияние на ценообразование. На фоне невысоких нефтяных цен и риска второй волны коронавируса в мире дальнейший рост рубля может быть затруднен. При этом деятельность Центробанка РФ оценивается экспертом позитивно — стимулирование отечественной экономики приобрело беспрецедентные масштабы, что позволяет привлекать новые инвестиции. В перспективе подобная политика социальной и экономической защиты граждан может быть включена в Основной закон России — общероссийское голосование по поправкам к Конституции проведут с 25 июня по 1 июля.Николай Денежкин