ВСУ развернули в зоне "ООС" блокпосты для отслеживания патрулей ОБСЕ - Народная милиция

Киевские силовики развернули в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") дополнительные блокпосты для отслеживания патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Участившиеся случаи вскрытия сотрудниками СММ ОБСЕ украинской военной техники, размещенной в нарушение линий отвода, а также на территориях гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольной Киеву территории, вынуждают командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" изгаляться, придумывая все новые способы для раннего обнаружения патрулей миссии, с целью передислокации запрещенного вооружения", - отметил он.

"Так, командиры 30-й и 93-й бригад ВСУ в ущерб укомплектованности подразделений для замены военнослужащих, несущих службу на передовой, своим решением создали временные блокпосты в зонах ответственности соединений, личный состав которых отслеживает перемещение патрулей СММ, а также предупреждает посты воздушного наблюдения и маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) о взлете беспилотников ОБСЕ", - сообщил Осадчий.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 июня — Луганск