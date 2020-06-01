Киев готовит провокацию на КПП у Станицы Луганской – Народная милиция

Киев готовит провокацию на пункте пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашей разведки, штабом "ООС" (так называемой "операции объединенных сил") подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) "Восток" и "Север" о недопущении открытия КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда) "Станица Луганская" с последующим обвинением в срыве (открытия) руководства Народных Республик", - сказал он.

"С этой целью командующему ОТГ "Север" генералу (Петру) Ромигайло совместно с журналистскими группами от телеканалов "5 канал" и "1+1", работающими в зоне ответственности группировки, предписано организовать и широко осветить в СМИ провокацию, направленную на срыв возобновления перемещения населения через КПВВ. Для чего в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска "Станица Луганская" с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ", - сообщил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что целью провокации является обвинение руководства Народных Республик в несоблюдении Минских договоренностей и создании предпосылок к гуманитарной катастрофе в преддверие работы участников Минских переговоров 9 и 10 июня.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года.

В настоящее время в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции пункт пропуска у Станицы Луганской закрыт и со стороны Украины, и со стороны ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 июня — Луганск