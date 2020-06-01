НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Палата номер У, атлантический бред и преЗЕрвисты

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня представительство ЛНР в СЦКК не зафиксировало.ПАЛАТА НОМЕР УУкраинское руководство все больше напоминает персонажей великого произведения русского писателя Антона Павловича Чехова "Палата № 6". Кто-то - реально сумасшедший, а кто-то пытается подсидеть другого, выставив его сумасшедшим.Яркий пример персонажа в драме, которая разворачивается в украинском флигеле, имеющем "тот особый унылый, окаянный вид, какой... бывает только у больничных и тюремных построек", представляет когда-то украинский дипломат (смешно, ну да ладно), а ныне вице-премьер Украины Алексей Резников. Напомню, что данный пациент сейчас - первый зам Кучмы и фактически возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске.Полистав найденную в архиве методичку времен Порошенко, великовозрастный паренек в вечно клетчатом костюме решил в преддверии очередной встречи участников Минских переговоров что-нибудь заявить и выдал сентенцию о нецелесообразности создания консультативного совета в рамках политподгруппы Контактной группы.Напомню, что решение Контактной группы о создании консультативного совета внесено в протокол заседания 25 марта 2020 года. О создании совета первыми заявили украинские представители, кстати.Однако никакие подписи не помешали участвовавшему в той встрече главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку заявить на этой неделе о том, что в подготавливаемый Киевом список лиц, которые на переговорах будут представлять Донбасс, войдут исключительно граждане Украины, у которых не будет никаких других паспортов, а тем более российских.Очевидно, что представители Республик таким критериям не отвечают, а, следовательно, разговаривать украинские представители будут практически сами с собой.Теперь логичный вопрос: как будут реализовываться принятые решения? Допустим, будет согласован вопрос о новом участке отведения или обмене удерживаемыми лицами. Как на практике выполнять данные мероприятия, если не будет прямого диалога? Принцип "без меня меня женили" явно не устроит Донбасс, да и кто будет реализовывать решения со стороны ЛНР и ДНР, если не власти Республик?Для чего весь этот балаган? А это ничто иное, как затягивание реализации подписанных в Минске договоренностей.Докторам из числа гарантов Минских соглашений пора бы уже обратить внимание на поведение пациентов из палаты номер У и прописать им интенсивное лечение. К примеру, ввести против Киева санкции за систематическое невыполнение обязательств.АТЛАНТИЧЕСКИЙ РУБЕЖПациент Ермак - скорее симулянт, а вот тяжесть заболевания пациента Резникова очевидна. На этой неделе фактический руководитель украинской делегации на Минских переговорах тиснул заметку на сайте Атлантического совета - исследовательского центра, действующего при НАТО. В ней он предложил Великобритании и США начать консультации по положению в Донбассе, причем без участия России.Пациент Резников считает, что нужно вернутся к будапештскому формату без участия России, и такой формат каким-то образом сможет дать Киеву возможность добиться "качественно нового уровня военной и технической поддержки" со стороны стран Запада, а также "привлечь к ответственности страну-агрессора", то есть РФ.При этом пациент уверяет, что Украина должна продолжать переговоры в Минском формате, в том числе и с Россией, поскольку они дают возможность проводить обмен удерживаемыми лицами.Хорошо видно, что идеи украинского чиновника крайне противоречивы и могут быть охарактеризованы как бред.Не менее бредовые идеи высказывает и пациент Кулеба, который в настоящее время возглавляет украинский МИД. Приехав на этой неделе в Берлин, он внезапно начал активно объяснять представителям Германии, которая является гарантом Минских соглашений и неоднократно заявляла об их безальтернативности, что "ключевая позиция" Киева состоит в невозможности прямого диалога с представителями Республик Донбасса.Почему? А об этом рассказал пациент Ермак. Говорит, что жители Республики - террористы. Решил он так в своей палате. И можно хоть целый день говорить о том, что ни одна международная организация не признала Республики террористическими организациями. Не поможет. Психи-с.ПРЕЗЕРВИСТЫВ начале недели в социальных сетях активно обсуждали законопроект о воинском учете, который 28 мая Зеленский внес в Раду. Следует отметить, что данная законодательная инициатива выделяется многими аспектами.Штрафы за нарушение правил военного учета как призывниками, так и должностными лицами увеличатся в разы и в случае принятия данного закона будут составлять от 30 тысяч гривен до полумиллиона. Серьезные нарушения повлекут уголовную ответственность, наказание предусматривает до пяти лет лишение свободы.Без военного билета или призывного свидетельства трудоустроиться мужчинам станет практически невозможно. Юношей, достигших призывного возраста и уклоняющихся от призыва, смогут на законных основаниях доставлять прямо в военкомат, полиция получит право отлавливать призывников и свозить их на призывные пункты.Призывной реестр планируется разделить на три категории: призывников, военнообязанных и резервистов. Причем последние в обязательном порядке будут призываться на учебные и проверочные сборы. Также в новом законе они прописаны во всех пунктах отдельной категорией и практически приравнены к военнообязанным. ПреЗЕдент своим решением в любой момент сможет призывать их в армию и отправлять куда угодно на срок до полугода.Есть еще много новшеств, но и перечисленных уже достаточно для определенных выводов. Прежде всего, становится очевидным факт острой проблемы с кадрами в украинской армии. Иначе как объяснить прописанные драконовские методы воздействия на рекрутов и пополнения рядов военнослужащими? Не менее ясно, что "президент мира" готовится к войне, а именно к возможной реализации силового варианта развития событий в Донбассе. И готов туда отправить тонны пушечного мяса и не считаться с потерями.А еще бросается в глаза то, что законопроект продуман и довольно грамотно составлен. Откуда появился такой документ у шоумена, который даже не служил в армии, или у его бездарной команды, которая на протяжении года не блистала умом? Скорее всего, данная законодательная инициатива пришла извне, от так называемых кураторов, а это уже говорит о многом и навевает тревожные мысли.ПО ПРАВУ ПАМЯТИЖители ЛНР отметили годовщину трагических событий, произошедших в Луганске 2 июня 2014 года. Для большинства людей время разделилось на до и после этой даты. Никто не верил, что украинское руководство отдаст приказ на применение боевой авиации против мирного населения. Но когда штурмовик ВСУ целенаправленно нанес удар по центру мирного города, всем стало понятно намерение преступной киевской власти уничтожить непокорных любыми способами. Удар пришелся на областную администрацию и сквер, по которому прогуливались мирные жители, где на детской площадке играли дети. Жертвами преступления стали восемь человек, около трех десятков получили ранения.Реакция жителей ЛНР, которые начали массово вступать в ряды ополчения, была весьма неожиданной для американских кураторов Киева. Они надеялись на то, что большая часть населения испугается мощи оружия и откажется от своих принципов и идеалов, но эффект был абсолютно противоположным. Сработал генетический код, и как нашим предкам в годы Великой Отечественной войны пришлось отстаивать свое право на жизнь, так и после авиаудара многие с оружием в руках пошли защищать Родину от нового нашествия фашистов.С того момента прошло уже много времени, но память о подлом и коварном преступлении до сих пор жива. Несмотря на все старания украинской власти предать забвению события 2014 года, все равно придет час, когда придется ответить за содеянное. Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв, погибших от рук киевских карателей.07 июня — Луганск