Таксист отобрал у угрожавших ему пьяных бойцов ВСУ автомат – Народная милиция

Таксист отобрал у угрожавших ему пьяных военнослужащих ВСУ автомат. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"5 июня в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 30-й бригады, возвращаясь из населенного пункта Попасная, где праздно проводили время по своему усмотрению, в пункт размещения своего подразделения, вызвав такси, угрожая оружием, отказались оплатить поездку", - рассказал Осадчий.

"Водитель такси, оценив состояние "воинов света", отобрал автомат и выгнал их из машины. После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся", - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что командир 30-й бригады ВСУ полковник Иван Гараз о произошедшем вышестоящему командованию не сообщил.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 июня — Луганск