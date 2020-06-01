Некрасивая позиция оппозиции. Часть 4

Продолжая рассказ об азовской ОПГ, напомню для тех, кто не в курсе, данная аббревиатура расшифровывается не иначе как «организованная политическая группа», я просто не могу обойти своим вниманием человека, который является движущей силой местного несистемного протеста. Нет, Виктор Петрович Кабашов, а рассказ пойдет именно о нем, не блещет умом и не обладает яркой харизмой. Он не тактик и не стратег. Но он именно тот человек, без которого начавшийся совсем недавно на территории одного из муниципалитетов Ростовской области «грандиозный кипишь» был бы попросту невозможен. Он, как говорят люди определенной профессии, тот, кто «работает на земле». Тот, кто реализует мероприятия, спланированные и проработанные другими, весьма неглупыми людьми.Звезда Виктора Кабашова взошла на местный политический олимп осенью 2019 года, когда он начал заниматься «расследованием» трагического ДТП, в котором погиб молодой парень, житель Новочеркасска. Парня сбил на трассе, в районе Батайска, сотрудник МО МВД России «»Азовский», майор полиции Роман Лобанов. Сбил, погрузил тело в багажник и попытался спрятать труп парня подальше от глаз людских. Кабашов включился в «расследование» в тот момент, когда труп был уже найден, а майора уволили из рядов полиции и поместили в ИВС. Непонятно зачем Виктор Кабашов подключил к данному делу Алексея Навального, который обвинил в коррумпированности чуть ли не всех сотрудников полиции Ростовской области, а для большего резонанса даже поддержал версию Кабашова о том, что участковый Лобанов на своем потрепанном мерседесе вез едва ли не начальника ГУВД, который и помогал ему грузить труп в багажник. Хотя понятно зачем, тема то беспроигрышная. Кабашов и Навальный прикрутили себе на грудь по медали, а майор сел, что, в принципе, произошло само собой, отнюдь не благодаря вмешательству «общественников».Вообще, чтобы вы понимали, Кабашов по сути своей неплохой манипулятор. Даже учитывая тот факт, что свои университеты он заканчивал за решеткой, у Виктора Кабашова за спиной шесть судимостей за кражи, хулиганство, угон машины, разбой и похищение человека, не буду утверждать, но речь, по-моему, идет о ребенке, родители которого слегка задолжали будущему общественнику, со своей миссией он справляется весьма неплохо. Люди верят ему и идут за ним, чем он абсолютно бессовестно пользуется. Методика проста, но исключительно надежна. Выбрав группу граждан, объединенную стремлением решить какую-либо проблему, он тут же начинает обещать ее участникам золотые горы, представляясь учредителем «известной правозащитной организации».На фотографии выше скрины из группы, созданной жителями г. Азова для решения проблем многодетных семей, получивших от государства земельные участки, но лишенных возможности использовать их по назначению в связи с отсутствием обещанных коммуникаций и подъездных дорог. Несколько месяцев взаимодействия с Виктором Кабашовым и вот уже 99.9% участников данного сообщества готовы голосовать против поправок в Конституцию РФ, предложенных Владимиром Путиным.А начиналось все очень красиво. Кабашов пообещал решить проблемы данной категории граждан, написал несколько писем в вышестоящие инстанции и даже пошумел на нескольких административных мероприятиях. Ну а для того, чтобы убедить азовчан в том, что он действительно тот человек, который им нужен, Кабашов даже пообещал забрать земли у местного предпринимателя, который строит на окраине города коттеджный поселок, и раздать их многодетным, взаимен выданных им муниципалитетом участков. Эйфория длилась недолго, и вскоре люди начали подозревать, что их нагло обманывают, так как юридического механизма подобного «обмена» в природе просто не существует. Но Виктор Петрович не растерялся, и начал рассказывать им о необходимости борьбы с коррупцией, все чаще и чаще выходя за рамки проблем муниципалитета и намекая на то, что «рыба гниет с головы». Итог печален. Некогда сплоченная группа многодетных семей г. Азова, бьющаяся не первый год за свои законные права и интересы, превратилась в авангард несистемного протеста.Но я буду не прав, если скажу вам, что Кабашов действительно не пытался забрать у озвученного выше предпринимателя принадлежащие ему земли. Пытался, и весьма настойчиво. Правда делал он это отнюдь не для того, чтобы отдать их многодетным. Свой хитрый план «общественник» пытался реализовать путем давления на собственницу земельного участка, которой он весьма навязчиво предлагал оговорить своего родного брата, выступающего застройщиком коттеджного поселка. Апогеем общения с собственницей земельного участка стали «признательные показания» написанные собственноручно Кабашовым, «согласованные с ФСБ», по его же словам, и не имеющие нечего общего с действительностью. Просто сестра должна была посадить брата в тюрьму взамен на гарантии Кабашова о невозбуждении в отношении нее какого-то уголовного дела. Показательно, что все упоминания силовых структур, в данном случае речь идет о ФСБ, переписку с сотрудниками которого «общественник» транслировал женщине исключительно «по дружбе», Кабашов после прочтения тут же удалял. «Работа под прикрытием» обязывает быть осторожным…В общем, Виктор Кабашов человек весьма непростой, и я бы даже сказал в какой-то мере опасный. Опасный, прежде всего для существующего политического строя, который он, при поддержке своих соратников и «старших товарищей» весьма умело расшатывает. Наверняка не обошлось без некого влияния Алексея Навального, да и проведенные в тюрьме годы любви к действующей власти не прибавляют. Кстати, тем, кто пытается мне рассказать байку о том, что за свои преступления Кабашов уже отсидел и все грехи искупил. Ну вот не надо тут накручивать бигуди на лысую голову! Кабашов - рецидивист по определению, а, следовательно, на свои «мероприятия» он ходил так же, как мы с вами ходим на работу. Учитывая тот факт, что статистика раскрываемости по некоторым видам преступлений, например по кражам, на коих и специализировался Виктор Петрович, едва дотягивает до 40 процентов, из этого можно сделать вывод, что Кабашов отсидел только за те преступления, участие его в которых было доказано следствием. А отнюдь не за все, которые совершил. Вот и о каком искуплении может идти речь?Кстати, а вам разве не интересно, как сегодня «правозащитник» Кабашов выстраивает свои отношения с законом? Но об этом в следующий раз, ибо история получится весьма объемная.Продолжение следует…Алексей Зотье