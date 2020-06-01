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Стало известно о двух этапах снятия ограничений в Москве

root Сегодня, 15:0036Новости
Стало известно о двух этапах снятия ограничений в Москве

В Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня, заявил знакомый с ситуацией источник.
«Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе. Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», – передает его слова «Интерфакс».

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений.
За последние сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения.

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