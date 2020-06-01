Названы сроки возобновления международного авиасообщения

«Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших», – передает его слова «Интерфакс».

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», – сказал он.

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ, сообщил информированный источник.Источник ТАСС в одной из авиакомпаний подтвердил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов за рубеж с 15 июля.При этом, заявил он, для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны». Совещание было инициировано по поручению премьера Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами».В четверг совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев выразил надежду на возобновление международных рейсов из России уже в июле.С 27 марта Россия закрыла все международные полеты – за исключением рейсов по возвращению россиян, а также грузового и почтового авиасообщения. Меры были приняты для защиты россиян от коронавируса.В мае Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению пассажирских авиаперевозок.