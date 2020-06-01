В«Украинский стал языком вражеского государстваВ»

«Придав русскому языку статус единственного государственного, Народный Совет ЛНР закрепил исторически сложившуюся норму: Луганщина — земля русскоговорящего населения разных национальностей», — отметила в комментарии лидер ЛЭС Зинаида Наден.

«Уже шестой год школьники, родители спрашивали, зачем нам украинский язык? Шесть лет назад в целях политкорректности, чтобы не быть похожими на украинских нацистов, у нас объявили государственным русский и украинский языки. Практика этих лет показала, что украинский язык без искусственных мер, когда государство специально его развивало, заставляло говорить на нём, оформлять документы, естественным путём занимает своё место», — отметил председатель движения Алексей Селиванов.

«В новообразованной ЛНР изначально были закреплены равноправные позиции и условия для русского и украинского языка, однако без какого-либо административного допинга для украинского или, наоборот, скрытых подножек для русского, как это было при Украине. Оба языка оказались в естественной и одинаковой как правовой, так и объективно сложившейся лингвистической среде. Кстати, все бюллетени во время референдума 2014 и на всех выборах в ЛНР всегда были двуязычными. В итоге по прошествии пяти лет предсказуемо явной стала ситуация, что украинский язык не имеет той востребованности в ЛНР ни в одной из сфер социальной жизнедеятельности, которая соответствовала бы его законодательному закреплению», — отмечает Проценко.

«Если можно так выразиться, это был своего рода испытательный срок верификации его государственного статуса. Сегодня нет сомнений в том, что его статус де-факто абсолютно не совпадает с его статусом де-юре. Реально украинский язык в ЛНР является языком, который мало используют и который является родным для абсолютного меньшинства населения. Точную цифру назвать не возьмусь, но не думаю, что она больше 5%», — считает общественный деятель.

«Начиная с 2014 года, большой процент населения ЛНР высказывался о том, что ничего общего не желает иметь с Украиной. А язык, который четверть века до этого навязывался населению как родной и обязательный для использования, стал восприниматься как язык вражеского государства», — отмечает эксперт.

«Демонстрируя свою недоговороспособность, Украина сама провоцирует Донбасс на принятие мер, которые все больше и больше укрепляют вектор интеграции с Российской Федерацией, что полностью соответствует желанию населения этих территорий. Своим поведением Украина развязывает руки республикам Донбасса. Киевская власть будет вынуждена смириться с таким положением вещей», — уверен Дьяконов.

«Официальный Киев будет кричать на всех трибунах о том, что украинский язык ущемляется, и к доводам вряд ли кто-то будет прислушиваться. Объективно, что в условиях войны и разрушенной экономики содержание, если так можно выразиться, украинского языка — это большая нагрузка на бюджет. Нужно разрабатывать отдельные программы, отличные от Украины, потому что вряд ли кто-то захочет в Луганске или Алчевске на уроках литературы изучать творчество коллаборационистских писателей и поэтов вроде Елены Телиги. А это довольно дорого», — отмечает Шатунов.

Иллюстрация: pravda.com.uaПарламент Луганской Народной Республики конституционным большинством отменил норму, согласно которой украинский язык провозглашался вторым государственным языком. Решением большинства в Народном совете парламентарии установили единственным государственным языком русский.Соответствующий законопроект был внесён главой ЛНР Леонидом Пасечником после обсуждения в комитете по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности. По словам представителя Пасечника в парламенте Нины Галан, «принятие закона будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка, приумножению и обогащению духовной культуры государства».Решение принималось консенсусным большинством, однако было поддержано основными политическими силами республики. Так, например, инициативу поддержали не только в провластном движении «Мир Луганщине», но и в «Луганском экономическом Союзе», имеющем в парламенте 13 кресел.Схожей точки зрения придерживаются в «Патриотической ассоциации Донбасса» — движении, ориентированном на силовые структуры и мощное крыло молодёжных активистов.Стоит отметить, что русский язык в последние годы фактически и так был единственным государственным. Русский был основным языком луганского делопроизводства, прессы, межнационального общения. При этом украинский язык и литература изучались в обязательном порядке, а украинская филология изучалась как отдельная дисциплина в высших учебных заведениях молодого государства.Как отмечает собеседник в Народном совете, недавно был проведён негласный опрос среди родителей школьников, желают ли они обучения на украинском? Его результаты были не в пользу украинского языка: мол, дети не выдерживают билингвистической нагрузки и в итоге толком не владеют ни русским, ни украинским.Аналогичное решение, к слову, приняли и парламентарии Донецкой Народной Республики, так что о прецеденте говорить не стоит.Член Общественной палаты ЛНР Александр Проценко в комментарии отмечает, что за шесть лет украинскому языку был дан своеобразный испытательный срок, который подтвердил, что правовой статус этого языка не соответствует его фактическому статусу.По словам луганского политолога Михаила Дьяконова, установление русского как единственного государственного вполне естественно — исходя из агрессивной политики Украины.В то же время бывший одесский политический заключённый и журналист Денис Шатунов, живущий в Луганске после освобождения из украинского плена в конце 2019 года, считает, что Киев наверняка попытается разыграть языковую карту на минских переговорах.По мнению журналиста, украинский язык можно было понизить в статусе де-факто, а вот понижение де-юре отложить на потом, уже при дальнейших этапах становления луганской государственности.Следует отметить, что пока украинская сторона не отреагировала на решение луганских властей. Киев занят разборками с собственным законодательством, которое пополняется всё новыми и новыми ограничительными мерами в отношении русского языка и языков национальных меньшинств. И если в случае с украинским языком в ЛНР речь, скорее, идёт о языке с достаточно декоративными функциями, то на Украине русский язык по-прежнему остаётся средством коммуникации для политиков, прессы и значительного числа населения.Артем Бузила