Синоптики прогнозируют днем 7 июня в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 8 июня будет колебаться от 14 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 7 июня до 21.00 8 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 9-10 июня будет малооблачно, температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

07 июня — Луганск