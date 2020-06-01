В Ровеньках и Антрацитовском районе вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусом



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, главный врач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко.

«Сегодня в лечебные учреждения Луганска поступили граждане с клиническими проявлениями, соответствующими коронавирусной инфекции. В данный момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия по подтверждению данного диагноза. Однако у данных граждан имеет место большое количество контактных лиц, которые также подлежат обследованию и, в случае выявления положительных результатов, дальнейшей изоляции», — отметил он.

«С целью недопущения распространения данного заболевания вводятся меры ограничительного характера, которые будут локализоваться на территории Антрацитовского района и районов, прилегающих к городу Ровеньки», — сообщил Докашенко.

Главврач добавил, что «эти ограничительные мероприятия будут касаться преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта».

«Также до особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности. С целью недопущения распространения инфекции на данных территориях необходимо соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий, таких как максимальное пребывание дома, в режиме самоизоляции, ношение масок и соблюдение мер личной гигиены и обработки рук», — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 20:25 107 Меры ограничительного характера в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вводятся в Антрацитовском районе и Ровеньках.Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, главный врач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко.«Сегодня в лечебные учреждения Луганска поступили граждане с клиническими проявлениями, соответствующими коронавирусной инфекции. В данный момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия по подтверждению данного диагноза. Однако у данных граждан имеет место большое количество контактных лиц, которые также подлежат обследованию и, в случае выявления положительных результатов, дальнейшей изоляции», — отметил он.«С целью недопущения распространения данного заболевания вводятся меры ограничительного характера, которые будут локализоваться на территории Антрацитовского района и районов, прилегающих к городу Ровеньки», — сообщил Докашенко.Главврач добавил, что «эти ограничительные мероприятия будут касаться преимущественно движения городского, пригородного и междугороднего транспорта».«Также до особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности. С целью недопущения распространения инфекции на данных территориях необходимо соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий, таких как максимальное пребывание дома, в режиме самоизоляции, ношение масок и соблюдение мер личной гигиены и обработки рук», — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 20:25 107

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