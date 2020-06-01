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В Луганске практически с полночи не работает мобильная сеть «Водафон»

verter Сегодня, 21:0034Новости
В Луганске практически с полночи не работает мобильная сеть «Водафон»
В Луганске обильная сеть «Водафон — Украина» работает с перебоями.
Об этом сообщают в соцсетях луганчане.
По словам луганчан, связь исчезла еще около полуночи и в разных районах города работала с перебоями, в некоторых районах не было вообще, например кв. Гаевого и кв. Заречный.
Предположительно, произошла серьезная авария. Также пропала связь оператора «Интертелеком». Из-за выросшей нагрузки начались проблемы и у других операторов — «Лугакома» и «Феникса» в Донецк. Какой-то информации о масштабах аварии и сроках ее устранения пока нет. Удобный город - Сегодня, 19:55 721

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