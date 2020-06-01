Нетолерантное и неполиткорректное

В США расизм довольно странный. Белых избивают, грабят их магазины, прессуют, что они недостаточно толерантны, ставят на колени. И всё за то, что копы плохие. Но коп - не раса. Это государство. Так где источник расизма? И должна ли какая-то раса страдать за государство?Кстати насчёт виновной расы. WASPы (белые протестанты) - рабовладельцы и тоже белые, но католики-ирландцы, которые попали на Американский континент, как рабы - несут одинаковую ответственность за рабство и расизм, или всё таки разную?Вопрос не праздный, а, можно сказать, рождённый самой жизнью и даже где-то личным опытом. ХХ век наглядно продемонстрировал русским, что значит отвечать за грехи всего государства, к которому ты лично имел весьма относительное отношение.СССР разваливался под очень похожие заунывные песни про тоталитаризм и "трагедии малых народов", которых непрерывно 70 лет геноцидили "кровавые чекизды". Геноцидили так, что число представителей этих "трагических народов" где удвоилось, а где и увосьмерилось, а по росту в их рядах количества учёных, инженеров, поэтов, художников и представителей прочих прелестно-изячных профессий - так и вообще вышло на первое место в мире.И вот, когда СССР развалился, оказалось, что все несправедливости и все трагедии как отдельных семей, так и этнических групп - это исключительно и только вина русских и за эту вину предписано им платить и каяться вечно и ещё немного чуть погодя.- Подождите! Как же так? - вопрошали ошарашенные русские "трагические малые народы, угнетённые чекистами и коммунистами" , - вас же в карательных органах было не меньше, а нас среди пострадавших - на порядки больше... Почему же вдруг так неожиданно - вы потерпевшие, а мы - виноватые?-Ха, - гордо отвечали русским "трагические малые народы", - торг здесь неуместен (с), вам Целый Гегемон чётко артикулировал, что вы должны "платить и каяться", и что именно вы и только вы являетесь главной причиной всех бед и несчастий нашего глобуса.Вот тут точно не попишешь. Гегемон действительно сказал, причем сделал это трижды. Первый раз аж в середине ХIХ века. Прелестный такой хор мальчиков-зайчиков из туманного Альбиона провозгласил русских варварской, реакционной нацией и поставил вопрос о войне против них "всех наций". Лорд Пальмерстон+Маркс+Энгельс - чудное трио - восхитительный пример единения британских идеалов с пролетарскими идеями.Второй раз русским было строго указано на место в начале ХХ века, когда вожди большевиков сначала хором определили их в угнетатели, а потом чётко и недвусмысленно заявили устами "самого талантливого" из них:"Нельзя даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и т. Ленин неоднократно это доказывал. Наоборот, мы должны сказать, что. Только при такой политике, идя наперерез, только при такой политике, когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетённых наций" (Бухарин. Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический отчёт. М., 1968. С.613).70 (семьдесят) лет, не покладая рук, продолжатели дела Маркса-Ленина непрерывно освобождали от русского Ыга "малые трагические народы", и вот на последней десятке лет века ХХ оказалось - не освобождали, а ещё больше угнетали и геноцидили! Во всяком случае именно так сказали сами "малые народы" и Гегемон, к тому времени переехавший на берега Потомка. Неожиданно, да?Хотя почему неожиданно? Теперь мы наглядно видим - всё как у всех! Я перый раз побывал в США в 1997 и уже тогда мне сказали, что самый привилегированный в "Цитадели свободы" - чёрный инвалид нетрадиционной ориентации. Уже тогда, больше 20 лет назад среди "угнетённых расизмом" цвели, благоухали и активно плодились уже три поколения никогда не работавшие и сидящие на вэлфере. Уже тогда были специальные программы по обучению, преференции при найме и ограничения при увольнении. Уже тогда главный положительный герой блокбастеров был обязательно негр, или имел лучшего друга-негра. То есть уже тогда гражданская модель США рулила строго по бухаринской колее... ну и вырулила к такому же финишу.- Как ты можешь так пренебрежительно относится к движению Blacklivematters, - возмущается моя дочка - правдолюб и защитник всего хорошего от всего плохого, - разве ты не видишь, что они просто хотят справедливости! И большинство из них просто мирно выражают свои чувства!Да, конечно! Часть из них действительно просто сидит и просто стоит, пока из-за их спины другая часть фигачат камнями по полиции, а еще одна часть грабит и убивает. Причём я знаю, что будет, когда вот эти вот - мирно сидящие - поднимутся и пойдут принимать решение "как жить дальше?" Они же, считая что жизнь чёрных имеет значение, ни разу и нигде на заявили, что жизнь белых тоже имеет хоть какое-то значение. Или я что-то пропустил?В Латвии вот такие же мирные, скромно посидев у костров "у баррикад" и мирно постояв в "балтийском поясе солидарности", пошли и проголосовали за лишение русских гражданских прав, запреты на профессии, запреты на русский язык... и я считаю, что нам в Прибалтике еще повезло - на Кавказе и в Средней Азии русских просто убивали и изгоняли...Всё то же самое будет и в США. И это практически неизбежно, судя по тому, как планово прогибается власть под "протестующих", а на самом деле - берущих бразды правления в свои руки.Сейчас они уничтожают полицию. Сейчас они выбивают особые права для "особо страдающих". Право не работать, не учиться, не отвечать за свои слова и свои действия. Все эти права они или уже имеют или получат в скором будущем. Осталось только последнее - право отнимать и делить. И вот тогда белое "угнетающее" большинство в США рискует очень быстро превратиться в реально угнетаемое меньшинство. И это если выживет. Это если повезёт.После развала СССР русским сразу же был выставлены счета "за геноцид и оккупацию" и сумма счетов непрерывно увеличивается. В США "угнетенные" не стали даже дожидаться развала страны - голосом негра-миллиардера сразу выкатили счёт на 14 триллионов, и это, я так понял, только для разогрева, чтобы Солнце быстрее взошло...Да-да, мы тоже в самом начале 90х говорили "так не может быть", "они же цивилизованные люди"... Мы же все воспитаны на интернационализме и социализме... Ну-ну... Так оно и получилось. Читайте историю. Учите матчасть. И если так было в СССР, почему это в США должно пойти по-другому? Глядя, как развиваются события, я лично вижу только два варианта - либо чёрная диктатура, либо белая. Полноценная такая, с апартеидом и сегрегацией, с репрессиями и террором ... Ну есть еще третий вариант с разделением территории на чёрную и белую, но это вряд ли - уж слишком сильно там всё перемешано и переплетено.Очень многие в США уже попали и еще попадут под раздачу. И среди них очень много тех, кого не жалко ни разу, ибо они "этот день приближали, как могли"(с). Но большинство, живущих своей тихой овощной жизнью тут вовсе не при чем, как абсолютно не при делах морковка, мирно сидящая на грядке, даже если эта грядка стала ареной чьей-то борьбы за территории.Работа-телевизор-пикник-работа - по этому незамысловатому кругу бежит жизнь большинства белых американцев, которые про рабство знают только из комиксов и чья политкорректность и толерантность уже сейчас граничит с самоотречением и самобичеванием. То, что будет с ними, выходит даже за рамки названия статьи прямиком в 18+, потому умолкаю...Вместо резюме: Лет 10 назад, познакомившись с американским бытом и динамикой долговых обязательств (как частных, так и государственных), я написал, что выхода из этого тупика может быть только два: Гражданская война на своей территории или победоносная война - на чужой. Время на выбор сценария закончилось.Сергей Василье