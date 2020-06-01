В«За такие провокации надо отвечатьВ»: в МИД РФ жестко ответили на хамский поступок Праги

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. За такие провокации надо будет отвечать», - заявила она, отметив, что Москва примет в ответ зеркальные и асимметричные решения.

Буквально на днях власти Чехии объявили двух сотрудников Российского центра науки и культуры персонами нон-грата и выслали их из страны. Разумеется, в России не оценили этот поступок.Стоит напомнить, что российско-чешские отношения начали портиться еще в начале апреля этого года, когда в Праге по решению муниципальных властей демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Москва в ответ на это возбудила уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Однако в Чехии не увидели в этом деянии состава преступления.Тогда в чешских СМИ стала появляться информация, что Россия якобы намерена отомстить инициаторам сноса памятника, поэтому направила в Прагу шпиона с дипломатическим паспортом и ядовитым веществом в чемодане, предназначенным для отправления чешских чиновников. Именно это и послужило причиной того, что двух сотрудников российского диппредставительства выслали из Чехии.В Министерстве иностранных дел РФ, разумеется, уже отреагировали на решение Праги. В частности, инцидент прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.