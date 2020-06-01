Плановый объем добычи может способствовать повышеню зарплат шахтеров ЛНР - профсоюз

Созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития. Об этом ЛИЦ сообщил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Республиканская топливная компания "Восток-уголь", которая была учреждена всего месяц назад, стала на рельсы и успешно работает на результат – достойную зарплату сотрудников", - отметил Рябушкин.

"И уже с понедельника, 8 июня, как и было запланировано, шахтерам начнется выплата заработной платы за май", - сообщил профсоюзный лидер.

Он напомнил, что основной задачей реорганизации углепрома Республики был вывод предприятий угольной отрасли на работу в безубыточном режиме. Рябушкин отметил, что техническое состояние, укомплектованность, в том числе и специалистами, утвержденные объемы финансовых вложений в развитие и запасы угля входящих в структуру предприятия шахт, а также широкая структура вспомогательных предприятий, в том числе и обогатительных фабрик в составе ГУП – "это база успешного развития на многие годы".

"Более того, я с уверенностью могу сказать, что при условии планового уровня добычи, до конца года зарплаты подземных работников шахт могут увеличиться, так как будут напрямую зависеть от производительности самого предприятия – от объемов добычи угля. То есть, схема: "больше добываем – больше получаем" должна стать на предприятии не только справедливой оценкой труда, но и стимулом для работы", - добавил Рябушкин.

Напомним, ранее в федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору нашей Республики.

07 июня — Луганск