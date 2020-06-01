Легковая машина врезалась в маршрутку в Стаханове, пострадали четыре человека – МЧС

Легковой автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси в Стаханове, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"7 июня в 14.00 в Стаханове на улице Богдана Хмельницкого водитель легкового автомобиля ВАЗ-2102 не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим маршрутным такси. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и пассажиры легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших: ребенок 2019 года рождения, который получил ушиб и подкожную гематому головы; женщина – закрытый оскольчатый перелом левого плеча, один из мужчин – политравму, еще один мужчина – закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую многопрофильную больницу (ЦГМБ) Стаханова. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали", – отметили в МЧС.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Республике с начала года стали 13 человек, 166 были травмированы.

08 июня — Луганск