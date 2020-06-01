Жалобы станичан вынудили ОТГ "Север" провести проверку в бригаде ВСУ – Народная милиция

Жалобы жителей Станично-Луганского района на преступления пьяных военнослужащих ВСУ вынудили командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" провести комплексную проверку в одной из бригад. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Жалобы в администрацию Станично-Луганского района, а также в адрес руководства районного отдела полиции на рост преступлений против собственности жителей, совершенных военнослужащими ВСУ, пребывающими в состоянии опьянения, вынудили командование ОТГ "Север" направить в 25-ю бригаду комплексную комиссию", – отметил он.

"В состав комиссии также вошли представители государственной службы по контролю за наркотиками, которые совместно с военнослужащими военной службы правопорядка (ВСП) и кинологами проверяют личный состав соединения на предмет хранения и употребления наркотических средств", – уточнил Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июня — Луганск