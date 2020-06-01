Офицеры ВСУ и пограничник организовали вывоз оружия из зоны "ООС" – Народная милиция

Должностные лица подразделений ВСУ и сотрудник Краматорского пограничного отряда организовали канал беспрепятственного вывоза оружия из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для продажи в центральных и западных регионах Украины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", в подразделениях 24-й бригады ВСУ отмечается работа сотрудников военной службы правопорядка с целью проверки учета и хранения оружия и боеприпасов в подразделениях соединения", – отметил он.

"Причиной проверки стало задержание сотрудниками СБУ начальника группы управления внутренней и собственной безопасности Краматорского погранотряда Чалого, который, используя служебное положение, организовал канал беспрепятственного вывоза оружия из зоны "ООС " в центральные и западные регионы страны", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "в настоящий момент у сотрудников ВСП имеются доказательства о причастности к продаже оружия через предприимчивого пограничника должностных лиц 30-й и 24-й бригад".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июня — Луганск