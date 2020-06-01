ВСУ усилили мероприятия по маскировке от ОБСЕ запрещенной техники – Народная милиция

Киевские силовики активизировали проведение мероприятий по маскировке от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ военной техники, размещенной в нарушение Минских соглашений в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север", командование 24-й и 30-й бригад активизировало проведение мероприятий по маскировке запрещенной (Минскими соглашениями) техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками ОБСЕ", - рассказал он.

Осадчий отметил, что разведкой оборонного ведомства Республики вскрыто размещение расчета 120-мм миномета во дворе жилого дома в Крымском, а в Трехизбенке в хозяйственных постройках вблизи частного домовладения установлены две боевые бронированные машины.

Официальный представитель Народной милиции отметил, что командующему ОТГ "Север" генералу Петру Ромигайло неоднократно поступали жалобы от мирных жителей с требованием убрать с территории населенных пунктов военную технику, размещение которой приводит к уничтожению полей и автомобильных дорог.

Он призвал жителей подконтрольных ВСУ территорий Луганщины обо всех случаях противоправных действий киевских силовиков сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июня — Луганск