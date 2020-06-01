Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни

«Мы можем переходить к следующим – более радикальным шагам. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», – говорится в сообщении на сайте Собинина.

«Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня» – добавил градоначальник.

«С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ», – уточнил мэр столицы.

«Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», – добавил Собянин.

«И, наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения», – добавил Собянин.

«А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», – заявил мэр.



«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб. Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», – заключил Собянин.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в российский столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.Мэр уточнил, что жители столицы, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.Кроме того, Собянин утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций.Также с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.Он также отметил, что рестораны и кафе планируется открыть в два этапа: с 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю, 23 июня, – стационарные заведения общепита.Кроме того, 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.Он уточнил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.Ранее в понедельник в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской столице с 9 июня.