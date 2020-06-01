Россия начала открывать границы для выезда за рубеж

«Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — сказал Мишустин.

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу или лечение, а также для ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, иностранным гражданам разрешили въезжать в Россию с медицинскими целями. Мишустин уточнил, что соответствующие указы уже подписаны.Глава правительства напомнил, что для предотвращения распространения коронавируса еще в марте 2020 года было принято решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян.Он добавил, что в правительство поступило много обращений на эту тему, поэтому решено было внести изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию.ТАСС