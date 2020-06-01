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Почему не работает Vodafone? Что известно

robot Сегодня, 15:3021Новости
Почему не работает Vodafone? Что известно
Связь украинского оператора мобильной связи Vodafone отсутствует в «ЛНР» из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за её пределами. Об этом сообщили в «Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР».
Отсутствие связи украинского оператора Vodafone на территории «Луганской Народной Республики» связано с аварией на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами Республики. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.
Официальная информация об аварии на сайте Vodafone отсутствует. Новости Региона - Сегодня, 15:17 148

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