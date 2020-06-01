Житель Славяносербска подорвался на мине, установленной нацбатовцами – Народная милиция

Житель Славяносербска подорвался на мине, оставленной украинскими националистическими формированиями. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в МЧС ЛНР заявили, что мужчина получил множественные осколочные ранения в результате подрыва на растяжке вблизи Северского Донца.

Осадчий уточнил, что пострадавший житель Славяносербска "наступил на взрывное устройство, предположительно противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий".

"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 июня — Луганск