Специалисты "ЭЛУА" за неделю уложили 550 тонн асфальта на дорогах Луганска – мэрия

Специалисты столичного коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") за минувшую неделю уложили 550 тонн асфальта на дорогах Луганска, отремонтировав покрытие на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"На прошлой неделе уложили 550 тонн горячей асфальтобетонной смеси. Закончили улицу Карпинского, Черноморскую – карманы и улицу Буденного. По улице Буденного нанесли стопроцентную разметку", – отметил он.

"Всего с начала сезона мы уложили 4800 тонн асфальтобетона", – уточнил Бабенко.

Он добавил, что, кроме того, за минувшую неделю дорожники вывезли с городских дорог 740 тонн мусора.

"Также прочистили 550 метров ливневых канализаций, покрасили шесть павильонов ожидания, покрасили 1500 метров бордюров и 356 метров пешеходного ограждения", – отметил начальник предприятия.

08 июня — Луганск