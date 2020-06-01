Советы отъезжающим

На самом деле, бесконечно умиляют мальчики и девочки, которые записывают видосики из серии «пора валить из рашки» и, даже близко не нюхнув тамошнего пороха, авансом расписывают все прелести жизни в Европе и США.При этом, мало кто из них догадывается о том, что там тоже нужно работать. И если ты хочешь добиться большего, чем номерок в очереди за бесплатной едой, то работать нужно много. И постоянно. Однако, и это не гарантирует реализации картинки «как в кино». Особенно, с учётом того, что нынешнее поколение искателей лучшей жизни и понятие «работа» не очень-то и совместимы.Разумеется, у них есть полное право отправиться за семь вёрст в надежде вдоволь похлебать синтетического киселя. Однако, не факт, что этот вкус придётся им по душе и будет также радостно принят их организмом.Безусловно, каждый выбирает для себя. И если кто-то считает, что только отъезд из России поможет ему самореализоваться и достичь чего-то большего, чем торговля сказками в тик-токе, которые на «ура» потребляют любители легенд и мифов про райскую жизнь на халяву — то это его личное горе.Но поверьте. Я сама — дочь американской гражданки. И все действительно не так однозначно. Просто потому, что нигде, ничего и никогда с неба не падает. В любой стране мира, чтобы быть полноценным членом общества и жить достойно, нужно иметь образование, завидное упорство, определённые таланты и, что самое главное, — недюжинное упорство, благодаря которому ты сможешь доказать, что действительно чего-то стоишь.В противном случае, ты до конца своих дней так и будешь либо витриной и вешалкой на персональной ярмарке тщеславия имени своего мужа, или до конца своих дней живущим на пособие паразитом, довольствующимся малым, но отчаянно пытающимся убедить себя и окружающих в том, что возможность вдыхать воздух свободы стоит постоянного режима жёсткой экономии.Впрочем, нельзя ограничивать себя в своих желаниях. И если кто-то очень хочет сменить геолокацию — то вай нот? Как говорится, — скатертью дорога. Вот только, пожалуйста, не надо оправдывать своё решение натужными рассказами о том, как все чудесно там и как все плохо здесь. Потому как со стороны это выглядит ставшей уже хрестоматийной сценой из «Спящих»:— Ты хочешь обратно в СССР, да? Где «железный занавес»? Где маршируют все на митингах? Где дефицит? Отлично…— Слушай, я не понимаю, зачем ты сгущаешь краски? Почему именно в СССР? И, вообще, с чего ты решил, что где-то там будет лучше? И где, кстати, — там?— В Штатах. Кира, по европейским меркам, мы с тобой ещё люди даже не среднего возраста. Давай уедем, начнём всё сначала, отдадим Артёма в нормальный колледж.— Иван, это всё слова! Ты хочешь стать таким же, как наши общие знакомые — вечно озлобленным эмигрантом, который сидит ежедневно в сети и выискивает, что ещё такого плохого случилось в России? Смакует все эти подробности с единственной только целью, чтобы оправдать свой отъезд! Видите, что происходит!? А я вам говорил, что нужно валить!Проявите изобретательность. Будьте оригинальными. И найдите другие причины убедить нас в том, что вы уехали не потому, что вас привлекла халявная еда из фудбанка и мечта когда-нибудь жить на Манхэттене (прогулками по которому вы будете тыкать под нос всем своим бывшим знакомым), а потому, что здесь, в России, вы действительно задыхались от невозможности получить в обмен на свои посредственные способности отдельный кабинет в Москва-Сити.Юлия Витязева