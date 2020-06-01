Надежды Украины на войну США и РФ разрушил российский "загонщик лис"

Надежды Украины на планы США "ударить" по Сибири ракетами стратегических бомбардировщиков Минобороны России разрушило военной стратегией. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.wikipedia.org / US Air ForceРакетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 область воздушного пространства. К такому выводу пришли аналитики украинской консалтинговой компании Defense Express. По их мнению, ракеты стратегических самолетов США в зависимости от типа могут поражать цели на дальности от 980 до 1,2 тысячи километров. Тогда как С-400 обнаруживает цели лишь на 600 километров.В Defense Express делают вывод: американские стратегические бомбардировщики располагают возможностями для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири. Под таковыми в публикации подразумевают инфраструктуру Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе. Это порты, газо- и нефтедобывающие площадки в северной части страны."О том, что Россия уязвима с северного стратегического направления, российские военные стратеги думали еще до Великой Отечественной войны, - отмечает Попов. – Именно там располагается кратчайшее расстояние от РФ до Канады и США. И более полувека Россия совершенствует стратегию защиты этого направления. К примеру, на прошлой неделе в Баренцевом море американские бомбардировщики зашли в экономическую зону РФ – приблизились на 100 километров к нашим границам. И это было весьма рискованно.Ведь их тут же взяли в сопровождение наши истребители, а также под прицел – береговые и корабельные противовоздушные комплексы. То есть даже подойти к нашим границам американским "стратегам" некомфортно, опасно. Для защиты Сибири и Арктики применяется особая стратегия, основанная на том, что РФ различает мирное время, период угрозы и состояние войны. Пока аналитики ведомства Сергея Шойгу не видят явной угрозы нападения, считается достаточным прикрытие береговых ЗРК. Но все может мгновенно поменяться".Большинство ракет США будет перехваченоУкраинская компания Defense Express регулярно выдает "аналитические отчеты" на тему уязвимости российской военной обороны. Также периодически публикует данные о новинках вооружений Украины, которые на поверку оказываются слегка модифицированными переделками из техники и стрелкового оружия образцов СССР – морально устаревшими, но сохранившихся в законсервированном виде на Украине со времен СССР. Большинство из таких новоделов не выдерживают никакой критики.wikipedia.org / Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0На прошлой неделе Defense Express заявила, что украинское командование в постоянном режиме получает данные о российском военном строительстве в Крыму и в Донбассе – якобы эти данные с американских спутников предоставляет Пентагон. Оказалось, что данные Киев покупает у американской компании DigitalGlobe, которая имеет возможность снять с помощью спутников более 17 тысяч квадратных километров земной поверхности. И располагает разрешением на продажу этих снимков иностранным государствам. Ничего сверхсекретного с этими данными Киев не получает.Зато периодически власти страны выставляют в украинских СМИ купленные карты с обвинениями в адрес России, будто та разворачивает ракетное оружие с ядерными боеголовками в Крыму. Этот прием уже несколько лет используется пропагандой, диктуемой из Киева, якобы доказывающей желание Москвы вторгнуться на Украину. Часто за военные объекты выдаются учебные полигоны Минобороны или вовсе мирные площадки, снятые из космоса."Умение украинской пропаганды плодить фейки общеизвестно, но в случае с атакой США на Сибирь просто передергиваются факты. Ведь как только США проявят хоть малейшие признаки подготовки к военной атаке, Россия начнет переброску на северное стратегическое направление дополнительных подразделений истребителей Миг-31, в усиление к уже дежурящим группам. Каждая четверка этих машин защищает по 1,2 тысячи километров линии фронта.Российский сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик Миг-31 на Западе не зря прозвали Foxhound - "загонщик лис". Машина способна перехватить и уничтожить объекты врага на небольших, средних и больших высотах, эффективно перехватывает ракеты и даже спутники на низкой орбите. Авиаполк таких машин считается спецназом в составе ПВО.А таких групп будет минимум шесть, и каждая перехватывает выпущенные самолетами противника ракеты, а при сближении атакует и сами самолеты. Оставшиеся ракеты перехватываются береговыми комплексами ПВО/ПРО. Не стоит забывать и о ЗРК на кораблях в прибрежной линии. Опасность несет массированная атака – только тогда появляются минимальные шансы, что считанные ракеты смогут прорваться и ударить по территории России", - подчеркивает Попов.Россия укрепляет оборону АрктикиУкраина регулярно публикует данные о возможностях США при нападении на Россию. Специалисты РФ полагают, что Киев таким образом дает определенные сигналы Вашингтону: дескать, при защите украинских интересов стоит не ограничиваться декларациями, а продемонстрировать в действии американскую "военную мощь". Однако и российские, и западные стратеги приходят к выводу, что подобный сценарий вызовет третью мировую войну с весьма неопределенными для США перспективами.Тем временем, в скором будущем россиянам предстоит голосовать за поправки в Конституцию. Одна из них прямо указывает на невозможность отчуждения российских территорий, то есть основной закон РФ лишает даже призрачных надежд Украину и Японию получить под свой суверенитет Крым и Курилы. Неделя голосования в России завершится 1 июля, а ЦИК обещает сделать процесс волеизъявления безопаснее, чем поход в магазин, несмотря на COVID-19."Минобороны России никогда не переставало разрабатывать планы укрепления обороноспособности стратегического северного направления. В последние годы в Арктике развернуто масштабное военное строительство для обеспечения безопасности Северного морского пути и ликвидации возможных угроз. Как заявлял министр Шойгу, это важная составная часть общей политики обеспечения национальной безопасности.И дело не только в обеспечении постоянного военного присутствия в регионе российских войск, а также развертывания там средств противовоздушной обороны. Строятся специальные ледовые аэродромы, которые могут при необходимости обеспечить авиационное присутствие и обслуживание самолетов. И реализуется целый комплекс других мероприятий, снижающих угрозу нападения с этого направления", - заключает Владимир Попов.Максим Бут