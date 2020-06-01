Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали 30 пожаров – МЧС

Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали на территории Республики 30 пожаров, на двух из которых пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"За минувшую неделю, с 1 по 7 июня, на территории ЛНР ликвидировано 30 пожаров, на которых пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Так, в первой половине дня 6 июня на номер службы спасения Луганска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в квартале Героев Брестской крепости. Из огня бесчувственное тело пенсионера вынес его сын, который по счастливой случайности приехал в тот момент. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Под утро 6 июня пожарные Луганска получили сообщение о загорании в пятиэтажном жилом доме в городке Щорса. Жильцы были разбужены криками о помощи из квартиры на последнем этаже и едким запахом плавящегося пластика.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в коридоре горящей квартиры на полу без сознания 40-летнего хозяина жилища, которого вынесли на улицу.

"Также из квартир пятого этажа спасатели вывели на улицу трех пожилых жильцов дома. Бригадой скорой помощи погорельца в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Луганской республиканской клинической больницы. "Благодаря профессиональным действиям луганских огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Со слов соседей, пострадавший нигде не работал, постоянно курил в квартире. Скорее всего, непотушенный окурок и стал причиной пожара", - отметили в МЧС.

Напомним, с 25 по 31 мая на территории ЛНР было ликвидировано 46 пожаров, на одном из которых погиб один человек.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар сообщал, что с начала 2020 года по состоянию на 25 марта на пожарах в Республике погибли более 30 человек.

08 июня — Луганск