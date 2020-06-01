Уроборос американский

Мне искренне жаль простых американцев. Правда жаль, но судя по развитию ситуацию и сценарию, с большой долей вероятности, их ожидают события, через которые прошли многие государства, в том числе и Украина.Совпадений слишком много. Нельзя не отметить еще одно.В конце прошлой недели, почти 300 бывших высокопоставленных американских дипломатов и военных осудили план президента США Дональда Трампа привлечь военные подразделения для подавления протестов по всей стране в письме, направленном в пятницу в Foreign Policy.Узнаю рука Мастера, которая пошарила во многих странах.Напомню, что 4 февраля 2014 года, накануне трагических событий в Киеве и вынужденного бегства легитимного президента страны, подобное письмо было опубликовано в рупоре Евромайдана «Украинской Правде», в котором более ста «дипломатов-бунтарей» выразили поддержку путчистам по свержению законной власти.Различие заключается в том, что обращение украинских дипломатов-предателей было сделано с подачи кукловодов и рассчитано на международную поддержку, которую "просвещенный" Запад и оказал. К чему это привело, мы все знаем. Если перефразировать Бжезинского, Запад и его пособники делали все «Против Украины, за счёт Украины и на обломках Украины». Рукописи не горят, имена всех этих дипломатических мерзавцев хорошо известны.В случае с американскими дипломатами, мы имеем несколько другую картину, где на внешнюю поддержку влиятельных мировых игроков рассчитывать не приходится. Ну не на Китай и Россию же рассчитывать? Шутка.По большому счету, мы имеем классическую демонстрацию цикличности природы жизни, созидания и разрушения, в образе Уробороса.А американцев действительно жаль. Они еще не осознают, что их ожидает в отличие от тех, кто подобное с успехом устраивал уже по всему миру.PS:Президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием требования лишить финансирования или упразднить полицию.Опять совпадение? Не думаю.bezuhoff