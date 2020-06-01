Проекты лутугинских юннатов вошли в число победителей всероссийского экоконкурса (ФОТО)

Проекты участников эколого-туристско-краеведческого отряда "Эврика" Лутугинской школы-лицея вошли в число победителей всероссийского экологического конкурса. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.Организаторами конкурса "Экологические проекты онлайн" выступили Фонд имени Владимира Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Конкурс проводился с 6 мая по 24 мая – в период самоизоляции и ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. Цель мероприятия - выявление и поощрение проектов, разработок и идей, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в условиях дистанционного обучения и удаленной работы. Всего на конкурс было подано более 400 заявок из 59 регионов России. Луганскую Народную Республику представил отряд "Эврика" из Лутугино.Оргкомитет определил 31 проект-победитель, их объявили на торжественном собрании в честь Дня эколога, которое провели Фонд имени Вернадского и Всероссийское обществом охраны природы."Проекты "Чудо-доктора" и "Зеленый щит школы" эколого-туристско-краеведческого отряда "Эврика" вошли в число победителей "Экологических проектов онлайн", - сообщили в Министерстве образования.Онлайн проект "Чудо-доктора" дает возможность учащимся узнать о свойствах лекарственных растениях родного края. Фотографии, стихи, подобранные учениками школы-лицея, помогают определить цветы и травы, запомнить их названия.Цель онлайн-проекта "Зеленый щит школы" - привлечь внимание учащихся к проблемам озеленения школьного двора, города, своего дома, вызвать интерес к миру древесных растений, показать их разнообразное значение в природе и жизни человека, задуматься об ответственности за их состояние.Ранее в Минприроды сообщали, что участники эколого-туристско-краеведческого отряда "Эврика" совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности провели очистку участка русла реки Ольховая. Также юннаты заняли первое место в экологическом конкурсе, который состоялся в Ростовской области. Осенью 2019 года лутугинские юннаты в рамках акции по сбору семян лесных культур передали Министерству природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР более 120 кг семян бирючины и ясеня. Члены отряда являются неоднократными победителями и призерами международных и республиканских природоохранных конкурсов "Человек на Земле", "Зеленая планета" и "Шолоховский родник".Эколого-туристско-краеведческий отряд "Эврика" существует 25 лет. Работа ведется по трем основным направлениям. Первое – сохранение биоразнообразия, изучение растительного и животного мира. На сегодняшний день членами отряда собираются, обрабатываются и направляются в Минприроды ЛНР материалы для Красной книги Республики. Второе направление – водные артерии родного края. Силами отряда уже приведено в порядок и очищено 25 родников. Третье направление – изучение истории родного края.08 июня — Луганск