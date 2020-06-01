Ученые объяснили загадочные радиосигналы из космоса

Исследователи космоса зафиксировали серию мощных коротких радиосигналов, которые повторяются с четкой периодичностью в 157 дней.pixabay.comПо информации ученых, эти сигналы имеют загадочную природу и известны в научной среде под названием FRB, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сайт Университета Манчестера (Великобритания) в понедельник, 8 июня.Впервые о них заговорили в 2007 году. Поначалу исследователи космоса считали, что эти радиосигналы – разовые, но затем выяснилось, что, например, недавно обнаруженный FRB 180916.J10158 + 56 повторяется каждые 16 дней. Кроме того, в последнее время был зафиксирован сигнал FRB 121102, который также проявляет себя в рамках определенного цикла. Так, сначала радиовсплески фиксируются на протяжении 90 дней, а затем 67 суток следует период "покоя". Таким образом, цикл составляет 157 дней.По мнению ученых, такая цикличность говорит о том, что эти сигналы могут быть связаны с орбитальным движением черной дыры, либо массивной звезды или нейтронной звезды. Исследователи заявили, что продолжат наблюдения, чтобы узнать о таинственных сигналах больше.Николай Денежкин