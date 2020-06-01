Синоптики прогнозируют днем 9 июня в ЛНР до 34 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 34 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 8 июня до 21.00 9 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 29-34 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 30-32 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 31-33 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 июня метеорологи отмечали в 1886 году – плюс 3,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1969 году и составляла плюс 39 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 июня – 03.42, время захода – 21.03. Продолжительность светового дня составит 17 часов 21 минуту.

По предварительному прогнозу, 10-11 июня ожидается жаркая малооблачная погода, температурный фон существенно не изменится.

08 июня — Луганск