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ОД "Мир Луганщине" сократило количество рабочих дней для волонтеров акции "Рука помощи"

Sergey Сегодня, 13:0024Новости
ОД "Мир Луганщине" сократило количество рабочих дней для волонтеров акции "Рука помощи"


Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" сократило количество рабочих дней для волонтеров акции "Рука помощи". Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Там напомнили, что в рамках акции активисты движения помогают приобрести и доставить продукты питания, воду и лекарства людям, находящимся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
"График помощи волонтеров акции изменился, так как в Республике стабилизировалась санитарно-эпидемиологическая обстановка и звонков от жителей с просьбами о помощи стало намного меньше. Мы решили сократить рабочую неделю волонтеров, теперь в субботу ребята не будут ездить по вызовам", - рассказала помощница координатора проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Анастасия Дробязкина.
Теперь волонтеры будут принимать заявления от жителей ЛНР с понедельника по пятницу. Горячая линия акции, как и ранее, будет принимать звонки в будние дни с 09.00 до 18.00 по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05.
Напомним, по состоянию на 8 июня активисты общественного движения "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли почти 1,1 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,9 млн, из них более 400 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
09 июня — Луганск

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