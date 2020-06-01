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Прокуратура Брянки заставила предприятие выплатить 110 тыс. руб. долга по зарплате

root Сегодня, 13:0024Новости
Прокуратура Брянки заставила предприятие выплатить 110 тыс. руб. долга по зарплате
Прокуратура Брянки приняла меры реагирования, в результате которых одно из предприятий города частично погасило задолженность по зарплате, выплатив сотрудникам 110 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Прокуратурой города Брянка в порядке надзора за исполнением закона проведена проверка ООО "Торговый дом "Брянковский завод металлопластмасс" в части своевременности и полноты выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.
"На выявленные нарушения норм действующего законодательства прокуратурой Брянки в адрес руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого частично погашена задолженность по заработной плате в сумме 110 тыс. руб." – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что проверки в этом направлении продолжаются.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
09 июня — Луганск

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