Прокуратура Брянки заставила предприятие выплатить 110 тыс. руб. долга по зарплате

Прокуратура Брянки приняла меры реагирования, в результате которых одно из предприятий города частично погасило задолженность по зарплате, выплатив сотрудникам 110 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Прокуратурой города Брянка в порядке надзора за исполнением закона проведена проверка ООО "Торговый дом "Брянковский завод металлопластмасс" в части своевременности и полноты выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

"На выявленные нарушения норм действующего законодательства прокуратурой Брянки в адрес руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого частично погашена задолженность по заработной плате в сумме 110 тыс. руб." – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проверки в этом направлении продолжаются.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

09 июня — Луганск