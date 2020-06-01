Луганская область вошла в число не готовых к ослаблению карантина в Украине





Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.



Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 9 июня зафиксированы 27 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Новости Украины - Сегодня, 12:41 139 Восемь областей и Киев не готовы к переходу ко второму этапу ослабления карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 9 июня зафиксированы 27 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19.Новости Украины - Сегодня, 12:41 139

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