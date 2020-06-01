Народный Совет внес изменения в закон о Госбанке ЛНР в части кредитования под госгарантии

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 81 Закона Луганской Народной Республики "О Государственном банке Луганской Народной Республики".

Член правления – начальник управления правового обеспечения Госбанка ЛНР Юлия Арцебашева отметила, что "законом вносятся изменения в главу 12 "Кредитование Государственным банком Луганской Народной Республики", а именно в статью 81, которая устанавливает размер максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и порядок расчета указанных показателей".

"Часть первая статьи 81 изложена в новой редакции, которая исключает кредиты, обеспеченные государственными гарантиями Луганской Народной Республики, из расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков", – рассказала она.

"Согласно внесенному изменению, максимальная сумма рисков на одного заемщика не может составлять более 15% от собственных средств Государственного банка ЛНР, за исключением кредитования под гарантии государства. То есть, теперь государственные организации смогут получать кредиты под государственные гарантии в более крупных суммах, чем было ранее", – пояснил председатель парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий.

Он подчеркнул, что "внесение изменения направлено на создание условий для увеличения сумм заемных средств, которые Госбанк ЛНР может выдать предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики".

"Кредиты, обеспеченные гарантиями государства, являются одними из наименее рисковых для Государственного банка ЛНР. Рост объемов таких кредитов способствует стабильной работе Государственного банка ЛНР как кредитной организации", – отметил депутат.

09 июня — Луганск