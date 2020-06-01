Заявление Киева об одностороннем открытии КПП у Станицы является провокацией – Кобцева

Заявление украинской стороны об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской является провокацией. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Ранее представители Украины заявили о намерении открыть 10 июня закрытый ранее из-за распространения коронавирусной инфекции пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской."Являясь официальным представителем в гуманитарной группе я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию. Это было одностороннее заявление (Украины)", - завила она.Кобцева напомнила, что власти ЛНР в рамках мер по борьбе с коронавирусом ввели в Республике режим повышенной готовности и с 23 марта закрыли единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская"."Уважаемые граждане! Коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской. О всех мероприятиях, о всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно", - призвала представитель ЛНР."Со своей стороны координатор гуманитарной группы (от ОБСЕ) господин (Тони) Фриш сделал обращение ко всем участникам переговорного процесса и попросил не делать необдуманных шагов, подчеркнув, что все шаги должны предприниматься во благо людей и их безопасности", - сказала она.Кобцева напомнила, что ЛНР готова и дальше организовывать для особо нуждающихся лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на территорию Республики и на Украину.Ранее ЛНР уже неоднократно организовывала для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ "Станица Луганская".Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: ministry@mid-lnr.suВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,9 млн, из них более 400 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей. =09 июня — Луганск