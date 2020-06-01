ВСУ готовят провокации с уничтожением беспилотников ОБСЕ – Народная милиция

Киевские силовики готовят провокации в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), в ходе которых планируется уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"С целью снижения обвинений командования ВСУ в эскалации конфликта в Донбассе со стороны международных организаций штабом "ООС" проведен анализ информации, публикуемой в отчетах миссии ОБСЕ, по итогам которого командующий "ООС" генерал-лейтенант (Владимир) Кравченко поставил задачу по подготовке и проведению провокаций вблизи линии боевого соприкосновения с уничтожением БПЛА мониторинговой миссии для последующего обвинения в случившемся подразделений Народной милиции", – отметил он.

"Для качественного выполнения поставленной задачи и придания широкой огласке данного факта привлечена группа центра информационно-психологических операций (ИПсО) оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" во главе с капитаном Капригорой совместно с корреспондентами телеканала "1+1", – проинформировал Осадчий.

Представитель Народной милиции уточнил, что "координация группы осуществляется из населенного пункта Часов Яр с ежедневным представлением отчета о проделанной работе в штаб "ООС".

"Кроме того, информация о препятствовании работе ОБСЕ подтверждается и в ежедневных отчетах миссии, где наибольшая интенсивность глушения беспилотников миссии отмечается в зоне ответственности 30-й бригады в районах населенных пунктов Золотое-4 и Попасная", – добавил он.

Ранее Осадчий сообщал, что командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "ООС", вернул представителям СММ ОБСЕ беспилотный летательный аппарат, сбитый киевскими силовиками вблизи Попасной.

Он также отмечал, что ранее киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района.

Осадчий сообщал, что военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками.

Кроме того, он информировал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого.

Ранее киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ, а также с помощью ударного беспилотного летательного аппарата пытались атаковать патруль Специальной мониторинговой миссии, работавший в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 июня — Луганск