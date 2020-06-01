Украинский журналист Денис Казанский начнет принимать участие в заседаниях ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинский журналист и блогер Денис Казанский начиная с 9 июня будет принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет (...)Переселенцы - коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы - во-первых, в отличие от боевиков ЛДНР мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать.Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать , когда подписывала минские соглашения.Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", — отметил он.Казанский заявил, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть пункты о том, что вопросы местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закон об особом статусе этих районов должны обсуждаться и согласовываться с представителями донбасских Республик."При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", — уверен украинский журналист.Следует отметить, что Денис Казанский имеет последовательную и радикальную проукраинскую позицию по Донбассу, - еще до войны он с сожалением констатировал практически полное отсутствие украинского языка в регионе:"Борьбу с украинизацией в Донецке, где украинскую вывеску не сыщешь днем с огнем, а украинская речь звучит на улицах реже арабской, могут вести либо законченные кретины, либо безнадежные параноики" - возмутился он в одной из своих статей в 2012 году, в ответ на заявления "регионалов" о притеснениях русского языка на Украине.Также, ДНР и ЛНР украинский журналист называет не иначе как "группировки".