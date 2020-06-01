Киев саботирует достижение договоренностей по вопросам повестки дня гумподгруппы – Кобцева

Украинская сторона саботирует достижение договоренностей при обсуждении вопросов повестки дня подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы. Об этом по итогам переговоров, прошедших в режиме видеоконференции, сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева."Закончилась очередная видеоконференция гуманитарной группы. К сожалению, прогресса ни по одному вопросу повестки дня достичь не удалось, - констатировала она. - Украинская сторона умышленно саботирует достижение договоренностей, умышленно делает необдуманные необоснованные заявления"."Обсуждение вопросов освобождения удерживаемых лиц, вопросов процессуальной очистки, вопросов открытия дополнительных пунктов пропуска в районах Счастья и Золотого, к сожалению, тоже ни к чему не привели", - отметила Кобцева.Она пояснила, что украинская сторона публично заявляет и подтверждает свою готовность договариваться по вопросам повестки дня, "а по факту блокирует решение и парижского коммюнике, и Минских соглашений".Ранее Кобцева сообщала, что представители Киева попытались перенести обсуждение дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР из группы по гуманитарным вопросам в подгруппу по вопросам безопасности Контактной группы.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.09 июня — Луганск