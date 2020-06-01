Комбриг ВСУ собирает деньги с подчиненных на капремонт неисправных авто – Народная милиция

Командир 25-й бригады ВСУ полковник Олег Зенченко с подчиненных средства на проведение капитального ремонта неисправных автомобилей на Харьковском автомобильном заводе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командование 25-й бригады проводит мероприятия по подготовке к передаче неисправной автомобильной техники для проведения капитального ремонта силами Харьковского автомобильного завода. С этой целью в подразделениях бригады работают представители завода, которые на месте определяют необходимость проведения капитального ремонта заявленной техники", - отметил он.

"Цена вопроса отправки автомобиля в капремонт составляет пять тысяч гривен. В данный момент комбриг (полковник Олег) Зенченко проводит разъяснительную работу с командирами подразделений по изысканию необходимых денежных средств", - рассказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 июня — Луганск