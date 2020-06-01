Школьники Луганска и Алчевска заняли наибольшее количество мест республиканской олимпиады

Школьники Луганска и Алчевска заняли наибольшее количество призовых мест республиканской предметной олимпиады. Об этом ЛИЦ сообщили в Республиканском центре развития образования (РЦРО).

Там рассказали, что в третьем (заключительном) этапе олимпиады принимали участие 676 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и 10 учреждений среднего профессионального образования из всех регионов Республики.

"Следует отметить, что в 2019-2020 учебном году наибольший интерес у обучающихся вызвали олимпиады по обществознанию (114 участников) и английскому языку (108 участников)", - уточнили в РЦРО.

"По итогам проведения олимпиады (на основании протоколов жюри) определены 35 победителей и 148 призеров третьего (заключительного) этапа республиканской олимпиады по учебным дисциплинам, - сообщили в учреждении. - Наибольшее количество призовых мест заняли обучающиеся общеобразовательных организаций Луганска – 88, Алчевска – 18, Краснодона и Краснодонского района – 10, Красного Луча – 10".

"Все победители и призеры награждены дипломами Министерством образования и науки Луганской Народной Республики, 41 педагог, чьи учащиеся показали лучшие результаты, были отмечены руководством Республики, а также ведомственными наградами", - отметили в РЦРО.

Педагоги, подготовившие двух и более победителей, получили в подарок планшеты, а еще 36 обучающихся и 24 преподавателя - флеш-накопители.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила провести ставший уже традиционным республиканский форум отличников и отличных наставников. Ценные подарки, грамоты, дипломы были переданы на территории и в образовательные организации (учреждения) Луганской Народной Республики", - уточнили в Республиканском центре развития образования.

09 июня — Луганск