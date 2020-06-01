Молодежные депутаты ЛНР и Ханты-Мансийского округа обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты молодежных парламентов (МП) ЛНР и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры провели в здании Республиканского исполкома (РИК) общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" онлайн-конференцию, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Первый заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР Олег Бурлаченко напомнил, что в декабре 2019 года МП Республики и аналогичное объединение при Думе ХМАО подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии."Это первая встреча с коллегами из Ханты-Мансийска, мы будем обсуждать возможное проведение совместных акций для углубления взаимовыгодного сотрудничества, вопросы законотворческой деятельности наших парламентов", - рассказал он.Бурлаченко назвал такие онлайн-конференции полезными, так как они позволяют наладить контакты с коллегами из Российской Федерации."В нашем Молодежном парламенте только второй созыв, в ХМАО такой парламент действует долгое время, им есть чем поделиться с нами. В формате диалога мы обсудим, какие у них и у нас есть планы, как мы можем усилить друг друга. Хотелось бы, чтобы после пандемии они приехали к нам в гости, а мы к ним", - сказал первый заместитель председателя МП ЛНР.Он добавил, что Молодежный парламент Республики в скором времени будет проводить турнир по киберспорту и планирует пригласить к участию коллег из Югры."Молодежный парламент Югры всегда рад такой дружбе, рад содействовать, взаимодействовать, поэтому, думаю, мы сегодня очень плодотворно поговорим, обсудим планы на будущее и то, что уже сделали", - сказал председатель Молодежного парламента при Думе ХМАО Николай Заболотнев.В ходе конференции молодые парламентарии ЛНР и РФ обсудили проведение совместных акций, а также поделились опытом работы волонтерских организаций в период пандемии коронавируса.09 июня — Луганск