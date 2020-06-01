ВСУ в Донбассе: опасность подстерегает всюду, а тесты едят мыши

Оказывается, украинским «киборгам» совсем не нравится, когда в ответ на снаряды, посланные ими в Республики Донбасса, вдруг прилетает «ответка». Совсем другое дело, если можно стрелять, когда захочешь и в полной уверенности в своей безнаказанности.«Представители армии Украины весьма недовольны ситуацией, которая складывается на фронте. Один из военных по имени Евгений рассказал журналистам, что ситуация для украинских воинов на передовой весьма сложная: они вынуждены бегать по окопам и прятаться от обстрелов», – пишет одно из украинских интернет-изданий.Однако опасность подстерегает украинских военнослужащих не только в виде ответного огня со стороны Народной милиции Республик Донбасса, опасность – повсюду, и даже со стороны, казалось бы, «своих», если «своими» можно назвать бойцов нацистских батальонов. Например, печально знаменитый своими зверствами батальон «Айдар».Этот батальон прислали в зону ООС в связи с тем, что участились случаи бегства с линии фронта, причём массового бегства. Для этого ВСУ пришлось усилить блокпосты и «выписать» из Киева боевиков «Айдара», готовых на всё.В результате хамское поведение айдаровцев уже спровоцировало несколько вооружённых столкновений на блокпостах. А на днях айдаровцам не понравилось, что автомобиль ВСУ направлялся к блокпосту слишком быстро. Недолго думая, они открыли огонь на поражение – двое военнослужащих ВСУ получили тяжёлые ранения.В воскресенье «киборги» всё же решили испытать судьбу и попробовать обстрелять посёлок Старомихайловку из крупнокалиберных пулемётов, после чего получили ещё один наглядный урок, что этого больше не следует делать – личный состав пулемётного расчёта увезли в госпиталь с ранениями.Ещё одна опасность, подстерегающая украинских военных в степях Донбасса – коронавирус. Проблема в том, что командование всячески пытается скрывать факты заражения личного состава, но удаётся это не всегда, а иногда заканчивается большим скандалом.В конце мая на передовую приезжал «десант» украинских журналистов, побывали они и в расположении 57-й бригады, где после их отъезда умер сержант ВСУ от коронавирусной инфекции, однако по документам – от пули «сепаратистов». После того как заразилась коронавирусом съёмочная бригада и корреспондент «Радио Свобода», а украинские журналисты отправили коллективную петицию в Министерство обороны Украины, правда выплыла наружу. Теперь командира 57-й бригады будут рассматривать на аттестационной комиссии и решать – соответствует ли он занимаемой должности.«В целом проблема распространения пандемии в украинской армии полностью спутала планы украинского военного командования, в частности по соблюдению сроков ротации соединений. Для недопущения акций массового неподчинения приказам командиров Генеральный штаб ВСУ вынужден отправлять в зону ООС недоукомплектованные соединения. Так, в 35-й бригаде морской пехоты, прибывающей на замену 58-й мотопехотной бригаде, некомплект составляет более 40%», – сообщают в Управлении Народной милиции ДНР.Но выход был найден – на ротацию отправляют не всех, часть остаётся на линии разграничения «бегать и прятаться по окопам». Морально-психологическое состояние «киборгов» и до того было не на высоте, теперь же, когда никто не знает, смогут ли они уехать из донецких степей, останутся ли здесь до осени или навсегда (такая перспектива тоже есть), с психологическим состоянием большие проблемы. Поэтому и бегут. Часто – массово, только за прошлую неделю сбежали 30 военнослужащих.Всех заражённых коронавирусом военных свозят в два полевых лагеря – один под Мариуполем в посёлке Урзуф на берегу Азовского моря, второй – в Херсонской области. В настоящее время количество инфицированных превышает 200 человек, хотя в официальную статистику по коронавирусу на Украине эти сведения не поступают.Ну а кому повезёт вырваться с передовой по ротации, попадут в обязательный трёхнедельный карантин. Кто сбежит самовольно – станет потенциальным переносчиком коронавируса. Потому что тестирование на коронавирус в рядах ВСУ практически не производят, хотя тесты поступают регулярно. Однако эти дорогие тесты массово продаются местному населению по половинной стоимости, в связи с чем военной прокуратурой уже возбуждено восемь уголовных дел. Но если не остановились после первого уголовного дела, то что заставит остановиться после восьмого?Здесь необходимо заметить, что местное население на территории, подконтрольной Киеву, вот уже который год активно покупает за полцены консервы и другие продукты, медикаменты, бензин, а теперь – и тесты. Причём всё это – в неограниченных количествах.Всё то же самое происходит и в ОТГ «Север» – на территории Луганской области. В крайнем случае недостачу спишут на всеядных украинских мышей.После того как в первых числах июня произошло ДТП с участием военных ВСУ, служба правопорядка решила устроить внезапную проверку личного состава 3-го батальона 24-й бригады.Результаты проверки были ошеломляющими: «18 человек находились в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе н. п. Троицкое».«В своем объяснении солдат 3-й роты Саитов доложил, что ящик крепкой алкогольной продукции «Медофф» был привезён волонтёрами организации «Дух Америки» вместе с защитными масками, окрашенными в жёлто-синие цвета украинского флага.Аналогичные подарки получили военнослужащие других бригад ОТГ «Север». Также в расположении 1-й роты выявлен тайник со 150 граммами сушёной конопли. При направлении 80 бойцов роты на тестирование с целью выявления следов марихуаны выяснилось отсутствие в медицинском пункте бригады экспресс-тестов. Таким образом, употребление и распространение наркотиков в подразделении осталось безнаказанным. Пакет с каннабисом не был задокументирован в протоколе изъятия и впоследствии бесследно исчез», – рассказал официальный представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий.Да, тяжела нынче жизнь «киборга» на передовой…Полина СУДОПЛАТОВА