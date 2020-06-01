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Путин провел телефонные переговоры с Меркель по вопросам Сирии, Ливии и коронавируса

root Сегодня, 19:0037Новости
Путин провел телефонные переговоры с Меркель по вопросам Сирии, Ливии и коронавируса
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили в Кремле.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Представители Кремля указали, что разговор состоялся по инициативе Меркель. В ходе совещания представители двух стран отметили важность активизации переговоров в контактной группе и "нормандском формате".
Президент РФ отметил важность прямого диалога в Донбассе. Помимо того, обсуждались вопросы Сирии, Ливии и коронавируса.
Телеканал RT сообщал, что Меркель пока не давала согласия на личное участие в саммите G7, который состоится в столице США этой осенью.
Светлана Акульшина

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