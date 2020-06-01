Рабочие группы Контактной группы завершили работу в режиме видеоконференции – Дейнего

Проходившие в режиме видеоконференций заседания участников рабочих групп Контактной группы завершились. Об этом ЛИЦ сообщил полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

"Закончились заседания подгрупп", - сказал он.

"Завтра (10 июня) координаторы на заседании Контактной группы, которое запланировано на 13.00, проинформируют об итогах работы подгрупп", - сообщил Дейнего.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

09 июня — Луганск