Поверить на слово: Киев пошел в отказ

Судебная тяжба с малазийским «Боингом» продолжается. Обвинители настойчиво притягивают за уши версию с выстрелом из «Бука». Одна беда — предъявить нечего.Сначала Штаты отказались предоставлять снимки со спутника. Следом Украина оставила Нидерланды без доказательств о сбившей авиалайнер ракете.В случае с американцами все просто — кадры, по всей видимости, проливают свет на истинного виновника событий, но обнародование явно не на руку Соединенным Штатам. Чтобы повесить вину на россиян, нужно обнародовать доказательства, но Киев продолжает талдычить, как мантру, что ракета была, вот только радары ее «не заметили», — а не заметили, потому что донецкий не включили, артемовский повредился, а чугуевский был в этот момент в ремонте.В результате Киев предложил довольствоваться данными с вторичных радаров, которые, правда, кроме гражданских самолетов ничего не видят. Другими словами, украинская сторона просит Амстердам и Куала-Лумпур поверить ей на слово.Однако от Киева ускользает одно маленькое, но очень важное обстоятельство — голословные обвинения международное следствие вряд ли устроит. Возможно, на территории Украины это и принимают за чистую монету, но в остальном мире, хочется надеяться, дела ведут более профессионально.источник